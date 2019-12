Aveva ottenuto la cittadinanza onoraria di Campobasso, muore a 91 anni il sopravvissuto ad Auschwitz

Lo scorso giovedì aveva ottenuto la cittadinanza onoraria di Campobasso insieme alla senatrice a vita Liliana Segre.

É morto a Roma a 91 anni Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al più grande campo di sterminio nazista. "All'Inferno ci sono stato, si chiama Auschwitz-Birkenau", aveva detto qualche anno fa alla platea dell'Auditorium Paganini di Parma che lo aveva accolto per non dimenticare. "La Memoria - raccontò sul palco l'ex deportato - è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro: ecco perché è necessario fare memoria del passato, perché quel passato non debba mai più ritornare".