Centrale a biomasse, le opposizioni insieme al Movimento Cinque stelle dicono no e si incontrano al Teatro Italo Argentino

La centrale a biomasse non si deve fare. Lo pensano i gruppi di PD, Movimento Cinque Stelle, Nuovo Sogno Agnonese e Identità e futuro.

Praticamente tutte le minoranze che ogni giorno contrastano la politica della maggioranza Marcovecchio.

Giovedì 12 dicembre alle 18 al Teatro Italo Argentino di Agnone partiti e movimenti organizzeranno un incontro per dire no e spiegare il perché la centrale è dannosa per l' ambiente e la salute.