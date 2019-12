'Ndocciata, il grande rito del fuoco su Altomolise.net. Collegatevi !

Anche quest'anno la nostra testata Altomolise.net trasmette in diretta streaming l'evento agnonese conosciuto in tutto il mondo, il grande rito del fuoco, La 'Ndocciata . Potrete assistere in diretta alla sfilata dei figuranti vestiti di cappotti a ruota, pastori , contadini, casari e circa 250 torce di varie grandezze. Ci sarà sia il portatore con la singola 'ndoccia, che il portatore che si carica sulle spalle circa 24 torce accese. Vi potete collegare dalle ore 15 al nostro canale you tube al seguente link https://youtu.be/lPjOEYWK4K8.

Buona visione