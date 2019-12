Carcere di Isernia, per Natale la mostra dei monili realizzati dai detenuti

La direzione della casa Circondariale di Isernia ha il piacere di comunicare che in occasione delle festività natalizie saranno esposti i monili prodotti artigianalmente dai detenuti frequentanti il Laboratorio interno, finanziato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, condotto dall’esperta artista Elena Casciano; si tratta di originali creazioni, all’​incirca 200 pezzi tra collane, bracciali (da uomo e da donna), orecchini, portachiavi. La denominazione scelta dal gruppo è “La banda dei monili” per sottolineare gli aspetti eticamente validi e socialmente congrui dell’associazionismo lavorativo, che in tale esperienza formativa, contribuisce all’evoluzione positiva della personalità di autori di reato. Il mercatino espositivo sarà presente nei giorni 13,14,15 Dicembre nei locali dell’ex lavatoio comunale in Piazza T.Tedeschi.

Si pregano gli organi di stampa di poter dare massima diffusione a tale evento, onde favorire la realizzazione dell’aspetto risocializzante della pena sancito dall’integrazione della Comunità esterna con la realtà detentiva.