Commissari della sanità in audizione in Consiglio Regionale: nemmeno una parola sull' ospedale di Agnone

Relazione integrale dei commissari Angelo Giustini e Ida Grossi. Nemmeno menzionato l' ospedale Caracciolo di Agnone. Campobasso come Hub e Isernia e Termoli come spoke. Ci sono 60 miloni di euro non di premialità non ottenute dal 2015 al 2018. Con altri 16 milioni di euro di fiscalità non entrati nei capitoli della sanità. Il compito di Giustini è stato quello di ricostruire il rapporto con Regione e con l' Asrem e di spiegare il perché delle tante decisioni prese. Giustini e Grossi sono pronti a lasciare qualora una sentenza lo rendesse necessario. A Grossi il compito di spiegare a grandi linee il nuovo Pos, durante il quale nemmeno per un secondo ha nominato l' altomolise. Si parla soltanto del Molise che ha una mobilità passiva record verso l'Abruzzo e una mobilità attiva altrettanto record verso le strutture private accreditate. Strutture che ci sono e non vanno tenute da parte.

