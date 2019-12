Ospedale di Agnone, la subcommissaria risponde a Greco e Fanelli: no etichette sono importanti i servizi

Non importa come si chiama, non è questione di ospedale di comunità o di area disagiata, ma di servizi che si possono dare a quella comunità. Così ha risposto la subcommissaria Ida Grossi alle domande di Greco, Manzo e Fanelli sull'ospedale di Agnone. È avvenuto nella seconda fase dell' audizione dei commissari in consiglio regionale. Per tutto il video cliccate sulla pagina di altomolise.nethttps://www.facebook.com/altomolise/videos/2943779238974354/