Toma: ho chiesto la revoca del decreto Balduzzi. Facciolla: sia un tema di consiglio

All' inizio del consiglio monotematico per la sanità il presidente Toma ha annunciato di aver chiesto, in conferenza stato regioni in collegamento da Campobasso, la deroga al decreto Balduzzi annunciando anche di bloccare la firma del Molise dal patto della salute nazionale in caso non avvenisse. A questo punto il consigliere PD Facciolla ha chiesto che il consiglio si esprima in merito a questo, che diventa fondamentale per rispondere a tutte le richieste della sanità molisana, dal Dea di secondo livello per Campobasso. Consiglio per ora fermo in attesa di questa decisione.

