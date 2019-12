Centrale a Biomasse per la produzione di biogas nel territorio di Agnone invito ai cittadini a partecipare all'incontro pubblico

Realizzazione di una Centrale a Biomasse per la produzione di biogas nel territorio di Agnone. I gruppi politici di Nuovo Sogno Agnonese, Identità e Futuro, Movimento Cinque Stelle, invitano i cittadini a partecipare all’incontro pubblico che si terra il 12 dicembre alle ore 18,00 nel foyer del “Teatro Italo Argentino”. Si informerà la popolazione sullo stato dei fatti riguardante il progetto della Centrale a Biomasse, le problematiche ad esso connesse e l’assenza di benefici che comporterebbe la realizzazione di tale progetto nel territorio di Agnone e dell’Alto Molise. Lo sviluppo e il futuro di un territorio si progetta e si discute confrontandosi con tutta la comunità locale intesa come Altomolise e per questo ci auguriamo la più ampia partecipazione di cittadini, imprenditori e amministratori.