Donna aggredita in pieno centro a Campobasso: i militari indagano sulla natura del fatto criminoso

L' episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Una donna è stata aggredita ub pieno centro a Campobasso. Per ora al vaglio è la posizione di un cittadino pakistano senza fissa dimora, è al vaglio dei carabinieri della aliquota radiomobile di Campobasso. I militari sono entrati in azione dopo aver ricevuto la telefonata di una donna. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, nella nottata di ieri, 10 dicembre, avrebbe aperto la portiera e sarebbe entrato nella macchina della donna. Non si sa con quali intenzioni. Pare che l’uomo non abbia avuto atteggiamenti miti nei suoi confronti ma anzi l’abbia aggredita anche se gli inquirenti stanno ancora lavorando per capire quale fosse il fine dell’aggressione. La donna, spaventata, immediatamente ha fatto partire la chiamata al 112 e così, poco dopo, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno successivamente rintracciato e identificato il pakistano la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Per la donna si sono rese necessarie le cure degli operatori del pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso.