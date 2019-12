Ospedale Caracciolo, ecco il contenuto della mozione Cinque stelle bocciata dal centrodestra

Nella giornata di ieri non è solo stata approvata la mozione del centrodestra sull' ospedale di area disagiata. Ma è starl bocciato anche il documento presentato dal Movimento Cinque Stelle come primo firmatario Andrea Greco.

Ecco a cosa la maggioranza di centrodestra ha detto no:Azioni a tutela del presidio ospedaliero di area disagiata San Francesco

Caracciolo di Agnone.

Premesso che:

- l’art. 32 della Costituzione individua la tutela della salute come fondamentale diritto

dell'individuo e interesse della collettività;

- il diritto alla salute è garantito dallo Stato e rappresenta un obiettivo da perseguire con

costante impegno da parte dei rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli di governo e non

deve incontrare limiti nelle aree interne del Paese.

Rilevato che:

- le zone montane e periferiche della Regione Molise vivono una costante e permanente

condizione di disagio dovuta alla oggettiva carenza di una viabilità funzionale e appropriata

rispetto alle caratteristiche orografiche del territorio;

- in particolare, i territori montani dell’Alto Molise costituiscono senza dubbio territori ultra

periferici della Regione Molise ove, soprattutto durante i mesi invernali, c’è un elevato

rischio di isolamento che rende difficili tanto gli spostamenti ordinari quanto quelli in

emergenza.

Visto:

- Il regime di Commissariamento a cui è sottoposta la Regione Molise in ambito sanitario;

- la lettera n) dell’art. 16 dello Statuto regionale che assegna al Consiglio regionale la facoltà

di “indirizzare voti alle Camere e al Governo.

lettera o) dello stesso articolo per la quale l’organo consiliare può: “determinare, con

apposite risoluzioni, gli orientamenti della Regione sulle questioni reputate di rilevante

interesse per la comunità regionale o riguardanti i rapporti con l'Unione europea, con lo

Stato, con le altre Regioni o con gli Enti locali”;

- il Patto per la Salute e le possibilità in esso contemplata di perfezionare accordi di confine

con altre regioni (nel caso specifico Regione Abruzzo) finalizzati allo svolgimento di

attività di supporto al presidio ospedaliero di area disagiata mediante condivisione di risorse

umane e servizi;

- Il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 c.d. Decreto Balduzzi recante Regolamento di

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi

all'assistenza ospedaliera;

- Il punto 9.2.2 del decreto de quo che individua precisamente una peculiare tipologia di

struttura sanitaria denominata: Presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate. In

particolare il Decreto offre la possibilità a regioni e province autonome di Trento e Bolzano

di: “prevedere presidi ospedalieri di base per zone particolarmente disagiate, distanti più di

90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento (o 60 minuti dai presidi di pronto soccorso),

superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace. I tempi devono essere

definiti sulla base di oggettive tecniche di misurazione o di formale documentazione tecnica

disponibile. Per centri hub and spoke si intendono anche quelli di regioni confinanti sulla

base di accordi interregionali da sottoscriversi secondo le indicazioni contenute nel nuovo

patto per la salute 2014-2016. Tali situazioni esistono in molte regioni italiane per presidi

situati in aree considerate geograficamente e meteorologicamente ostili o disagiate,

tipicamente in ambiente montano o pre-montano con collegamenti di rete viaria complessi e

conseguente dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare. Nella definizione di tali

aree deve essere tenuto conto della presenza o meno di elisoccorso e di elisuperfici

dedicate.

In tali presidi ospedalieri occorre garantire una attività di pronto soccorso con la

conseguente disponibilità dei necessari servizi di supporto, attività di medicina

interna e di chirurgia generale ridotta.

Visto inoltre:

- il secondo periodo del 4° cpv del punto 9.2.2. che enuncia, in deroga ai normali criteri di

valutazione, un differente principio sganciato dalla mera logica numerica e al volume

delle prestazioni erogate, finalizzato a garantire la tutela del diritto alla salute nelle

aree c.d. disagiate del paese. Il principio de quo stabilisce pertanto in maniera

incontrovertibile la prevalenza del diritto alla salute anche nelle aree interne e

periferiche. In particolare rispetto ai presidi ospedalieri di area disagiata si stabilisce che essi sono strutture a basso volume di attività, con funzioni chirurgiche non prettamente di

emergenza e con un numero di casi insufficiente per garantire la sicurezza delle

prestazioni, il mantenimento delle competenze professionali e gli investimenti richiesti da

una sanità moderna. Tali strutture devono essere integrate nella rete ospedaliera di area

disagiata e devono essere dotate indicativamente di: - un reparto di 20 posti letto di

medicina generale con un proprio organico di medici e infermieri; - una chirurgia elettiva

ridotta che effettua interventi in Day surgery o eventualmente in Week Surgery con la

possibilità di appoggio nei letti di medicina (obiettivo massimo di 70% di occupazione dei

posti letto per avere disponibilità dei casi imprevisti) per i casi che non possono essere

dimessi in giornata; la copertura in pronta disponibilità, per il restante orario, da parte

dell'equipe chirurgica garantisce un supporto specifico in casi risolvibili in loco; - un pronto

soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'Emergenza-Urgenza, inquadrato

nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30.01.98 (Medicina e Chirurgia

d'Accettazione e d'Urgenza) e, da un punto di vista organizzativo, integrata alla struttura

complessa del DEA di riferimento che garantisce il servizio e l'aggiornamento relativo.

E’ organizzata in particolare la possibilità di eseguire indagini radiologiche con trasmissione

di immagine collegata in rete al centro hub o spoke più vicino, indagini laboratoristiche in

pronto soccorso. E’ predisposto un protocollo che disciplini i trasporti secondari

dall'Ospedale di zona particolarmente disagiata al centro spoke o hub. E’ prevista la

presenza di una emoteca. Il personale deve essere assicurato a rotazione dall'ospedale

hub o spoke più vicino.”;

Rilevato ulteriormente che:

- l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone rappresenta un presidio ospedaliero che

storicamente soddisfa le esigenze sanitarie anche delle popolazioni abruzzesi dell’area c.d.

dell’Alto Vastese. Pertanto, il declassamento della struttura priverebbe due importanti aree

interne di Abruzzo e Molise dei servizi necessari a garantire il diritto alla salute dei cittadini

ivi residenti;

- nonostante la previsione e il preciso inquadramento nel POS 2015/2018 del San Francesco

Caracciolo quale presidio di area particolarmente disagiata, poco o nulla è stato fatto per

mantenere gli standard prestazionali adeguati al tipo di struttura in base ai dettami del

Decreto Balduzzi;

- la cronica carenza di personale, il continuo taglio di servizi e il mancato reperimento di beni

strumentali da parte dell’Azienda sanitaria regionale, hanno portato l’Ospedale S.F.

Caracciolo ad una lenta agonia che si manifesta con la progressiva chiusura di reparti

fondamentali per la tutela della salute dei cittadini di quell’area;

Il prossimo pensionamento di alcuni medici, unito alla mancata programmazione, nei tempi

dovuti dei concorsi finalizzati a rimpiazzare le figure professionali in uscita, rischia

seriamente di portare alla chiusura per consunzione dei reparti, uno su tutti quello di

medicina;

- nel nuovo POS, in fase di stesura, vi è il serio rischio che il presidio di area disagiata San

Francesco Caracciolo possa essere ridimensionato a ospedale di comunità, con la

possibile perdita di alcuni servizi essenziali così come precisamente individuati nel D.M. 70

punto 9.2.2.

Ritenuto infine che:

- bisogna tutelare la natura pubblica del nosocomio oltre che i servizi vitali per la

permanenza in vita dello stesso, così come rigorosamente individuati dal D.M. 70 per i

presidi di area particolarmente disagiata.

Per tutto quanto sopra espresso, dichiarato e richiamato, il Consiglio regionale, con il presente atto

ESPRIME

il proprio indirizzo affinché nel nuovo POS 2019-2021 in corso redazione, l’Ospedale San

Francesco Caracciolo di Agnone venga qualificato come “presidio di area particolarmente

disagiata” ai sensi del punto 9.2.2 del D. M. 2 aprile 2015 n. 70

IMPEGNA

il Presidente della Regione Molise Donato Toma:

- a trasmettere alle Camere e ai Ministeri competenti di Salute e Economia e Finanze, la

suesposta posizione del Consiglio regionale

- a chiedere formalmente ai Ministeri competenti che nel medesimo nosocomio siano

assicurati i servizi di cui al D.M. 70 punto 9.2.2 così come individuati in premessa;

- a trasmettere alla struttura commissariale la presente deliberazione;

[a trasmettere al Presidente della Regione Abruzzo la presente deliberazione al fine di

individuare in maniera congiunta i termini di un accordo di confine che tenga conto delle

esigenze dei territori interessati;

- a chiedere in Conferenza delle regioni una specifica tutela per i presidi di area

particolarmente disagiata così come individuati nel D.M. 70;

- a trasmettere ad ASREM la presente deliberazione ed intimare all’azienda sanitaria di porre

in essere tutte le azioni finalizzate al reperimento delle risorse umane e strumentali

necessarie alla piena funzionalità del presidio;

- a riferire al Consiglio regionale, prima dell’adozione del nuovo POS, circa gli esiti delle

iniziative intraprese.