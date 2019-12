Legambiente, arriva l'albero sostenibile davanti alla sede del Centro Salute Mentale

Si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 15:30, presso l’area esterna al Centro di Salute Mentale via San Lorenzo 7 a Campobasso, l’accensione dell’albero della sostenibilità, iniziativa che rientra nel progetto V.I.V.A. – Verso l’Inclusione Attiva con l’Ambiente, realizzato dal Centro Diurno di Campobasso in collaborazione con il Circolo Legambiente di Campobasso. La realizzazione dell’albero è solo una delle diverse attività che nei prossimi mesi vedranno gli utenti del centro diurno protagonisti di azioni di volontariato ambientale e di sensibilizzazione riguardo le tematiche dello sviluppo sostenibile a Campobasso. “Questo progetto – dichiarano dal centro diurno - è la dimostrazione concreta di come la buona volontà, coniugata a pratiche riabilitative, possa superare paure e pregiudizi e favorire la crescita di una autentica psichiatria di comunità.”.