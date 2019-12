Sanità, Scarabeo: il Governo ci costringe a chiudere gli ospedali e esautora il consiglio regionale del potere in materia

Il Molise deve fare quadrato e far sentire a Roma una voce unica in difesa della sanità pubblica. Una sanità portata a subire ulteriori e pesanti tagli alle strutture ospedaliere e ai servizi, soprattutto sull'area della provincia di Isernia. E i cittadini possono soltanto manifestare, come già programmato, del resto, nei prossimi giorni a Roma. Senza però poterlo fare attraverso le istituzioni locali, esautorate dalle scelte fatte dai Commissari nominati dal Governo. Senza neppure dare suggerimenti, quanto mai utili, in un momento difficile per il comparto sanitario regionale. Un vero paradosso! Certo, di errori, in passato ce ne sono stati eccome, sarebbe sbagliato non confermarlo, ma trovarsi con le mani legate e subire, passivamente logiche aritmetiche che non tengono conto delle esigenze dei cittadini, ti fa davvero rabbia. Qui non c' entrano i colori di appartenenza politica, qui c’è in gioco la salute di migliaia di molisani, questo è il messaggio che deve giungere al Governo in primis e poi ai tecno- burocrati chiamati a gestire la situazione, seppur difficile, in cui versa la sanità in questa regione. Per questo sono ancora di più convinto che solo unendo le nostre forze, possiamo farcela a superare questa fase di gravissima difficoltà.