Promozione dell' Amministrazione dei beni comuni: ecco la pdl del consigliere regionale Cefaratti

Il Consigliere Gianluca Cefaratti ha presentato una proposta di legge regionale –contraddistinta

con il n. 106- concernente: “Promozione dell’Amministrazione condivisa dei beni comuni”.

La pdl –come si spiega nella relazione illustrativa- si pone l’obiettivo di individuare e stabilire

le procedure da seguire nella cura e nella gestione della cosa comune attraverso forme di

collaborazione e condivisione tra le istituzioni ed i cittadini riuniti in comunità organizzate.

L’amministrazione condivisa –si aggiunge- riconosce ai cittadini un’autonoma capacità di

azione per l’interesse generale e costituisce un nuovissimo modo di intendere la civile

convivenza, rafforzata e impreziosita dalla cura della cosa pubblica.

L’iniziativa legislativa si pone in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto

dall’art. 118, comma 4, della costituzione, e dell’art. 9 dello Statuto regionale, oltre che della

normativa nazionale codice del Terzo settore, promuovendo l’amministrazione condivisa dei

beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale, gli enti locali e i

cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei medesimi

beni, dandone massima diffusione e pubblicità.

L’articolato della pdl quindi si occupa di: disciplinare l’amministrazione condivisa dei beni

comuni e sostiene l’impegno dei cittadini nella loro cura; b) prevedere percorsi formativi idonei

a diffondere la cultura della collaborazione civica per la tutela dei beni comuni e a favorire la

qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione; c) istituire l’elenco

regionale telematico dei regolamenti degli enti locali sull’amministrazione condivisa; d)

individuare principi per l’adozione del regolamento regionale avente ad oggetto la disciplina

delle forme di collaborazione tra l’amministrazione regionale e i cittadini, finalizzate alla cura,

alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni nonché per la definizione da parte

della Giunta regionale di linee guida per l’adozione da parte degli enti locali dei rispettivi

regolamenti; e) istituire un elenco regionale telematico dei regolamenti degli enti locali

sull’amministrazione condivisa; f) prevede disposizioni per l’attribuzione di vantaggi economici

o altre forme di sostegno nell’ambito del patto di collaborazione; g) prevedere contributi a

favore dei cittadini attivi e degli enti locali, le loro articolazioni territoriali, società controllate ed

enti strumentali, che hanno favorito iniziative di cura dei beni comuni promosse e realizzate,

anche attraverso l'adozione di un regolamento sull’amministrazione condivisa; h)

accompagnare e promuove attività di partecipazione dei cittadini nella cura, nella rigenerazione

e nella gestione condivisa dei beni comuni anche attraverso attività di micromecenatismo e

crowdfunding.

La proposta di legge passa ora all’esame della Commissione competente prima di giungere

all’attenzione del Consiglio regionale per determinazioni conclusive.