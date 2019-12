Guardia di Finanza, cambio al vertice a Campobasso

Nella mattinata odierna, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Ignazio GIBILARO, ha avuto luogo, presso la Caserma “M.O.V.M. Finanziere Antonio ZARA” di Campobasso, la cerimonia militare del passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Antonio Marco APPELLA ed il neo Comandante Regionale Molise, Generale di Brigata Maurizio LIMPIDO.

L’evento ha avuto inizio con la resa degli onori di rito al Generale di Corpo d’Armata Ignazio GIBILARO che, accompagnato dai Comandanti Regionali cedente e subentrante, ha raggiunto lo schieramento composto da tutti gli Ufficiali del Comando Regionale, da una rappresentanza di Militari in servizio ed in congedo, nonché dall’Organismo di Rappresentanza Militare.

Sono seguite, nell’ordine, le allocuzioni del Generale APPELLA che, dopo un doveroso ringraziamento alle Autorità ed alla intera comunità molisana per la cordiale ed affettuosa accoglienza ricevuta sin dall’insediamento, ha inteso esprimere gratitudine a tutto il personale in servizio nella Regione per il pregevole lavoro svolto nonché i migliori auguri al nuovo Comandante per l’incarico oggi assunto e del Generale LIMPIDO che ha voluto, a sua volta, manifestare profonda gratitudine al Comandante Interregionale per la fiducia accordatagli ed auspicare la leale e generosa collaborazione, nonché il sostegno di tutte le Fiamme Gialle molisane.

Al termine della cerimonia, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Ignazio GIBILARO, ha espresso il suo personale plauso al Gen. B. Antonio Marco APPELLA per la meritoria attività svolta nel Molise ed ha formulato i migliori auspici al Gen. B. Maurizio LIMPIDO per l’assunzione del nuovo incarico.