Campobasso, difficoltà con la raccolta differenziata a San Giovanni. Cretella denuncia e poi apre alla speranza: ce la faremo

La raccolta differenziata a Campobasso nel quartiere San Giovanni e in particolare in via Toscana stenta a partire.

Oggi i cassonetti erano pieni di immondizia gettata a caso. Ma se nelle altre città sono i cittadini a denunciare, qui ci pensano gli amministratori. In particolare l'assessore Simone Cretella. Che in un post Facebook dichiara: "Qualcuno mi dice che alcune volte esprimo, sbagliando, giudizi troppo negativi o severi sui miei concittadini a seguito di episodi di scarso senso civico.

Ne prendo atto, pertanto oggi me la prenderò esclusivamente con quelli di Catanzaro, di Savona e di Pistoia.

Le foto però si riferiscono a via Toscana a Campobasso ed è abbastanza probabile che gli autori di questo scempio siano cittadini del quartiere.

Ma io sono malpensante.....

Ovviamente ringrazio i tantissimi che invece stanno ben rispondendo all'avvio della raccolta differenziata e che, ne sono certo, non si risentiranno minimamente a seguito di queste osservazioni.

Resto fiducioso, ce la faremo".