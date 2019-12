Campobasso, lunedì mattina arriva il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia

Il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Francesco Boccia, sarà in Molise lunedì 16 dicembre.

In mattinata, incontrerà il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a Palazzo Vitale. Alle 11.30 è previsto un punto stampa congiunto del ministro e del governatore presso la Sala Giunta, aperto a giornalisti e operatori video.

A seguire, una riunione con l’Esecutivo regionale e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, oltre al presidente del Consiglio regionale.