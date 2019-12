Domani, 15 dicembre, tutti sintonizzati su Canale 5.

Alle 13.40 andrà in onda la puntata della trasmissione L'Arca di Noè girata a San Pietro Avellana, dove la giornalista Maria Luisa Cocozza racconta la raccolta del tartufo con i cani, per poi spostarsi a Comune di Castel del Giudice per conoscere l'Apiario di Comunità.