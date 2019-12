Aumenta la monnezza sulle strade di Campobasso. Cretella ai cittadini: o migliorate o la città diventerà una discarica

Era solo ieri quando vi abbiamo mostrato le foto che l' assessore Cretella di Campobasso ha pubblicato per denunciare la presenza di immondizia non conferita correttamente in città. Le foto di ieri erano di via Toscana. Oggi si riferiscono a tutta la città. Ma ancora una volta Cretella da la colpa ai cittadini indisciplinati. Sottolineando che se non imparano a differenziare la situazione potrebbe peggiorare.

"É evidente - sottolinea- che c'è una fetta di cittadinanza, spero piccola, che preferisce vivere nella sporcizia e nel degrado. Dispiace che certi fenomeni, che finora abbiamo visto con distacco nei telegiornali a proposito delle grandi metropoli, cominciano a manifestarsi sempre più frequentemente anche nella nostra città.

Solo l'efficienza e lo spirito di servizio degli operatori della Sea sta facendo sì che le nostre strade non si trasformino in discariche a cielo aperto, ma è bene ricordare che il servizio prioritario della municipalizzata è raccogliere quei rifiuti correttamente conferiti e non certo giocare alla caccia al sacchetto in giro per i quartieri. Chi preferisce vivere nelle cloache, così facendo, potrebbe anche essere accontentato e veder crescere la propria discarica personale sotto casa.

Ma resto fiducioso, ce la faremo".