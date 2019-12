Sciopero generale di lunedì per il diritto alle salute,adesioni anche tra i dipendenti del Comune di Agnone

Adesione allo sciopero del personale del comune di Agnone con garanzia ai servizi pubblici essenziali di "tutte le categorie pubbliche e private della regione Molise per il diritto alla salute" indetto daI Sindacati Cub e Soa. Il numero degli aderenti come da legge non e' dato di sapere se non nella mattinata di lunedì16 Dicembre,giorno dello sciopero.Nel settore privato e fuori dai servizi pubblici essenziali, non vi è alcun obbligo di comunicazione o preavviso. L’astensione collettiva si organizza all’istante, come forma di protesta, senza obbligo di preventiva comunicazione al datore.