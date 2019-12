Buona scuola ad Agnone, l'Itis Marinelli crea lavoro: ecco l' esempio di Elia e Diego che hanno realizzato il loro sogno post diploma

La disoccupazione giovanile in Italia è una piaga ben nota. Nelle regioni del Sud Italia i dati Euorostatt collocano la Calabria sul podio con il 55.6% ma a ruota seguono la Campania, l'Abruzzo il Molise con il 51.6%. Ma a fronte dei dati sconfortanti sulla disoccupazione giovanile In un caso su quattro per le imprese è difficile trovare il personale. Il gap tra domanda e offerta di lavoro è in crescita. Le maggiori difficoltà si registrano al Nord, e tra i giovani, tra gli high skill e gli operai specialzzati.

Le competenze digitali sono richieste per un contratto di lavoro su 2, quelle “green” in 4 su 5. Questo sta ad indicare che il percorso di studi e la formazione che i giovani intraprendono diventa strumento fondamentale per l'occupazione futura. Tra le qualifiche più richieste ci son i tecnici specializzati,, le competenze digitali, e i lavori finalizzati alle energi "green" A dimostrazione l'esempio di due giovani di Pietrabbondante, Elia Mrchesani di 23 anni e Diego Di Salvo, tecnici specializzati l'uno in meccanica e l'altro in elettronica.

Diplomati presso l'istituto tecnico industriale di Agnone L. Marinelli, l'unico Itis nella provincia di Isernia ad indirizzo anche meccanico, a pochi mesi dal diploma, sono stati selezionati e assunti da due grosse aziende italiane. Elia alla FCA di Termoli dopo aver superato ben quattro prove selettive tra migliaia di concorrenti è stato assunto con la qualifica di conduttore di macchine a controllo numerico. Invece Diego appena ventenne e' stato assunto dalla Rete ferroviaria italiana, impresa pubblica partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane, per la manutenzione dell'alta velocità e contemporaneamente ha superato anche le prove selettive per l'assunzione presso Enel S.p.A.,multinazionale Italiana dell’energia

Ragazzi giovanissimi assunti con CCNL a tempo indeterminato che hanno la facoltà di progettare il loro futuro, un lavoro che offre opportunità di progressione di carriera e certezze per costruire una famiglia, acquistare una casa e gestire in sicurezza la propria vita. Scegliere le scuole giuste da l'opportunità di fare un lavoro che piace, ben retribuito, stabile.

