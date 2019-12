Bojano paese non inclusivo: una cabina del metano al posto del parcheggio per i disabili, scoppia l' ira sui social

"Bojano un paese allo sbando un paese senza controllo".

Lo dichiara Carlo Sverdigliozzi, cittadino bojanese, postando su Facebook la fotografia di una cabina metano.

""É stato consentito - si continua a leggere- di far installare una cabina del metano nei parcheggi di via Croce togliendo l'unico parcheggio per i disabili, e nessuno dice niente". Il post riportato nel gruppo Facebook di Bojano I Love segnala ormai un paese privo di voglia di lottare, anche in situazioni in cui sono gli ultimi a subirne disagi.

Togliere uno spazio per disabili per avvantaggiare una società del metano è un qualcosa di lontano da una comunità dell' inclusione del 21esimo secolo. L' impianto si poteva e si doveva fare altrove.