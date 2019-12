Grande successo all' Open day del Pertini- Montini- Cuoco

Una mattinata riuscita alla perfezione quella del primo Open day dell’Istituto Pertini-Montini-Cuoco che ieri, in un clima di grande accoglienza, ha aperto le sue porte al pubblico per ricevere gli studenti delle Scuole Secondarie di I Grado e le loro famiglie.

La massiccia adesione all’appuntamento, in vista delle iscrizioni che si chiudono il 31 gennaio 2020, attesta un interesse crescente da parte dei genitori e figli per i contenuti e gli obiettivi della ricca offerta formativa e la qualità della didattica innovativa proposta dalla scuola.

Tutti, studenti, docenti, personale Ata e dirigente scolastico hanno contribuito alla realizzazione di questa giornata con impegno, passione e competenza. Il risultato è stato ottimo. Le numerose famiglie sono state accolte dai docenti che, nelle rispettive sedi, hanno spiegato l'organizzazione della scuola nelle ore curricolari, indicando i vari indirizzi, che vanno dal Liceo Linguistico Pertini, al Tecnico (Istituto Biotecnologico -Articolazione Ambientale/Sanitario), ai Professionali (Istituto Cuoco - Articolazione Web Community/Odontotecnico/Socio-Sanitario e Istituto Montini - Manutenzione e Assistenza tecnica). Inoltre, il team di orientamento ha mostrato e spiegato le tantissime attività che la scuola svolge anche oltre l'orario scolastico, con gli hackathon, i debates, i progetti di alternanza scuola-lavoro, gli Erasmus, i corsi per le certificazioni linguistiche e per l’ECDL, gli stage linguistici all’estero, i progetti per l’inclusione, i tornei sportivi, il progetto hostess e steward, le botteghe del fare e tanto altro per far vedere come opera la nostra scuola e far capire quali competenze riescono a raggiungere i loro figli affidati alla scuola.

Poi gli studenti hanno accompagnato i vari gruppi a visitare i laboratori e le aule dove si svolgevano esperimenti, lezioni e test. La professionalità e la dedizione hanno fatto da cornice alla mattinata, permettendo ai partecipanti di chiarire dubbi o confermare orientamenti in relazione a una scelta così importante come è quella che i ragazzi dovranno fare riguardo al loro immediato futuro scolastico.

“Siamo molto soddisfatti dell'appuntamento di oggi – ha detto il Dirigente scolastico, Umberto Di Lallo, al termine dell'Open day – della grande partecipazione delle famiglie. L’IIS Pertini-Montini-Cuoco è un istituto accogliente, inclusivo, innovativo ed attento alla promozione umana, personale e sociale di ogni studente. Siamo contenti di aver condiviso con i partecipanti la nostra idea di scuola.”

Per saperne di più: https://itaspertini.edu.it/

L’Istituto Pertini-Montini-Cuoco vi da appuntamento al prossimo Open Day previsto per domenica 19 gennaio 2020.