Sanità, partita la spedizione dei 400 in protesta per Roma: manifestazione partecipata che unisce i cittadini

È partita per Roma la grossa carovana di 400 persone che invaderà la capitale fra circa un' ora davanti a Montecitorio per protestare per la sanità.

Sarà una protesta che farà cambiare il Pos lo sapremo solo prossimamente. Sarà una protesta che serve effettivamente a unire i cittadini? Quello lo sappiamo già da adesso: sì.

Sono 400 persone da Agnone, Venafro, Termoli, Larino e soprattutto da Isernia che stanno arrivando a Roma. Ci sono tutti i rappresentanti dei comitati per la salute che già si sono fatti vedere davanti alle sedi campobassane. Dove i manifestanti, come ha sostenuto Emilio Izzo, torneranno per far sentire la loro voce. A Roma molti studenti soprattutto di Isernia, Agnone e Venafro. I pochi che sono giunti da Campobasso lo fanno con mezzi propri.

Ci sono anche i primi cittadini di Sant' Agapito, Pettoranello, Roccamandolfi, Carpinone, Macchiagodena, Sessano del Molise, Roccasicura e Pietrabbondante.

Nel pullman dal Basso Molise anche l' ex onorevole Laura Venittelli e la consigliera Aida Romagnuolo insieme al suo staff. Le foto pubblicate sono prese dai gruppi Facebook il Cittadino c'è e Voglio Nascere a Termoli.