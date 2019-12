A Roma per la sanità in 400, l' Altomolise c'è e ci sono anche le istanze per il Caracciolo

I 400 manifestanti che sono a Roma a dire no al tipo di sanità che ci vuole imporre il nuovo Pos sono in presidio davanti a Montecitorio.

Tra slogan e interventi stanno dicendo perché sono lì a protestare. Ci sono anche i medici di senologia di Isernia. Il reparto chiuso da poco tempo per volere degli ex dirigenti Asrem.

In piazza c' era anche Stefano Buono del PD che ha sottolineato che per chiedere la deroga del decreto Balduzzi non si può avere un solo ospedale regionale.

Per l' avvocato Oreste Scurti è necessario cambiare l' articolo 32 della Costituzione. Il suo comitato è pronto a impugnare anche il Pos.

Centrale anche il ruolo della protesta Agnonese per evitare che il Caracciolo diventi ospedale di Comunità. Da quel fronte hanno capeggiato la protesta il comitato il Cittadino c'è di Enrica Sciullo e il Cisadep di Don Francesco Martino. C'è lo striscione sulla Ndocciata e anche quello l' ospedale non si tocca.

Ci sono Aida Romagnuolo e Laura Venittelli. C' è tutto il PD che conta per parlare coi ministri Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza.