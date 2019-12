Commissione consiliare di studio sul sistema sanitario regionale: la presidente sarà Filomena Calenda

Convocata dal Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, si è riunita oggi per la

prima volta la “Commissione consiliare di studio, a carattere temporaneo, sull’organizzazione

del Servizio Sanitario regionale”.

La Commissione, istituita con legge regionale n. 13 del 2019 ha quindi provveduto ad eleggere

la Consigliera Filomena Calenda, Presidente, i Consiglieri Andrea Greco e Paola Matteo, Vice

Presidenti e il Consigliere Vittorino Facciolla, Segretario. L’organismo, con la costituzione

dell’Ufficio di Presidenza, è ormai pienamente operativo, e già dalle prossime sedute inizierà la

sua attività di studio.

La Commissione, composta da un rappresentante di ciascun gruppo politico presente in

Consiglio regionale, ha il compito di svolgere attività di consultazione, confronto ed ascolto

con gli enti ed i soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario regionale o portatori di

interessi collettivi, anche mediante la produzione di documenti e contratti in essere con gli

erogatori privati convenzionati. La stessa è anche chiamata a formulare osservazioni e

valutazioni, mediante relazione all’Assemblea consiliare, in materia di organizzazione del

servizio sanitario regionale, anche in considerazione dell'imminente approvazione del Piano

Operativo 2019-2021, tenendo conto delle informazioni acquisite nel corso dell'attività di

consultazione e di ascolto poste in essere. La legge 13/2019 fissa la durata dell’organismo in

due mesi, prorogabili per ulteriori trenta giorni.