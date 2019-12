Sanità e protesta romana, il ministro Provenzano pronto a rivedere la situazione di Agnone e promette: il 20 gennaio sarò in Molise

Si è parlato anche dell'ospedale di area disagiata di Agnone nell' incontro che una delegazione del PD e alcuni comitati hanno tenuto oggi a Roma con il Ministro del Sud Giuseppe Provenzano.

L' incontro è terminato verso le 16.10 mentre è ancora in corso quello con il ministro della sanità Roberto Speranza.

A dare notizia ai giornalisti ci ha pensato la giovane democratica Agnonese Caterina Cerroni che ha preso parte all'incontro insieme all' ex onorevole Laura Venittelli. Non si é parlato però della revisione del decreto Balduzzi.

Si è parlato della possibilità di mantenere l' ospedale di Agnone come presidio di area disagiata, attraverso la strategia per le aree interne Snai.

Il ministro Provenzano, che era già stato in Molise in occasione della firma del Cis insieme al premier Conte, ha strappato la promessa di tornare nel nostro territorio il 20 gennaio prossimo. L' obiettivo è quello di venirsi a rendere conto personalmente di quale sia la situazione in Molise. Un primo tassello ottenuto questa mattina dopo la protesta. Un barlume di speranza per la revisione del piano sanitario che di fatto sta condannando il Molise e l' altomolise in particolare alla morte sanitaria.