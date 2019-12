Bilancio regionale, parere positivo in prima commissione: parola al consiglio

Presieduta dal suo Presidente Andrea Di Lucente, si è riunita oggi la I Commissione consiliare.

La Commissione, proseguendo la discussione iniziata nelle scorse seduta, ha provveduto ad

esprimere parere positivo (voto favorevole di Di Lucente, Cefaratti, D’Egidio e Tedeschi,

contrario Greco, assente Fanelli) ai seguenti argomenti:

 Proposta di legge regionale n. 67, di iniziativa della Giunta regionale, concernente

“Rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2018”;

 Rendiconto consolidato della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2018

(Deliberazione della Giunta regionale n. 356/2019);

 Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019/2021 del Consiglio

regionale [DUP n. 79 /2019];

 Proposta di legge regionale n. 104, di iniziativa della Giunta regionale, concernente:

“Assestamento al bilancio di previsione 2019/2021 e modifiche a leggi regionali”;

 Bilancio consolidato della Regione Molise per l'esercizio 2018 (Deliberazione della Giunta

regionale n. 368/2019).

I provvedimenti, di cui è stato relatore in Commissione e lo sarà anche in Aula lo stesso

Presidente Di Lucente, passano ora all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni