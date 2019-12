Termoli, nel pomeriggio di oggi la proiezione del video " Ostaggi"

Termoli – Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, presso la sede dell’azienda Deal Evolution – Gruppo AQR, la proiezione di Ostaggi, il video partecipativo realizzato dal gruppo aziendale dell’imprenditore Francesco Saverio Esposito con la collaborazione dell’associazione Liberi Svincoli.

“Ostaggi” è un viaggio tra le bellezze naturali dell’Aspromonte, racconta dell’ospitalità e della voglia di riscatto del popolo della Locride, realizzato attraverso la recitazione del nostro personale, lavoratori impegnati in ambito marketing e customer services che si sono cimentati in un percorso formativo esperienziale come quello del video partecipativo.

“Questa iniziativa – ha spiegato Francesco Saverio Esposito, CEO del Gruppo AQR- nasce nell’ambito del progetto AQR per Il Sociale, attraverso il quale il nostro gruppo si attiva per supportare i territori nei quali le nostre imprese operano. Nel corso del 2019, infatti, abbiamo dato vita ad un contest fra le varie sedi di AQR per la realizzazione di un video a tema sociale. Il concorso si è rivelato una grande opportunità per fare squadra e incrementare le relazioni dei gruppi di lavoro. La sede vincitrice, quella del contact center partner Advisors di Locri, ha poi potuto realizzare il video grazie ad un corso, offerto da AQR, sviluppatosi in 3 week-end. Il risultato è stato positivo, tanto che Ostaggi ha trovato il plauso dell’International PV FESTIVAL di Monza, il primo Festival Internazionale di Video Partecipativo in Italia”.

E proprio a Termoli, presso la struttura Deal Evolution di Via dei Palissandri, il Gruppo AQR ha voluto concludere il tour di presentazione del video che ha interessato le varie sedi della penisola.

“Abbiamo voluto condividere -continua Esposito- con i nostri lavoratori e le autorità cittadine delle nostre sedi territoriali il messaggio positivo lanciato da Ostaggi: anche le imprese ed i lavoratori, possono essere protagonisti attivi nell’impegno per la divulgazione del bello delle nostre terre, battendo il pregiudizio”.

Cinema, bellezze naturali ma anche lavoro. Deal Evolution è una realtà che presso sedi come quella di Termoli eroga servizi di teleselling curati da risorse umane esperte in comunicazione e customer service a favore di imprese dell’ambito utilities, telecomunicazioni e finance. “La nostra ricerca di personale -conclude Esposito- è costante. Basta collegarsi sul sito del gruppo ed inviare una candidatura. Siamo sempre aperti ad accogliere persone determinate che vogliano avviare un percorso virtuoso e crescere professionalmente con il supporto dei nostri trainer”.