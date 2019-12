Venafro, le associazioni ripropongono il concerto di Natale

Con la collaborazione con la Cooperativa Sociale ‘Il Geco’ e la Pia Unione "SS. Annunziata", con il patrocinio del Comune di Venafro, la neonata associazione “Venus Verticordia" ripropone il grande concerto di Natale del Tratturo, la più celebre etnoband molisana. L'evento avrà luogo il giorno di Santo Stefano, a partire dalle 18, nella cornice incantevole della chiesa dell'Annunziata e proporrà musiche e canti natalizi a tema religioso tratti dalla tradizione popolare. Già acclamato presso la Basilica di Sant’Antonio a Padova e quelle di Santa Cecilia a Roma e di Collemaggio a L’Aquila, il concerto si articola come un viaggio storico ed emozionale attraverso il patrimonio musicale italiano legato al Natale: il viaggio pensato per l'occasione dal "Tratturo" muoverà dal Cinquecento e, fra cultura popolare ed arte sacra, ci proporrà pastorali, zampognate, ninne al Bambinello, novene, adorazioni e invocazioni ai Santi, melodie di sant’Alfonso de’ Liguori e di padre Athanasius Kircher. L'associazione, che già nelle scorse settimane si è segnalata per le proprie iniziative culturali proponendo alla città un evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere e un appassionato dialogo sulla scuola del nostro tempo, conferma così il proprio impegno per la cultura e la bellezza e vuol fare dono alla città di un momento magico che davvero renda migliori le feste che vengono