Saldi invernali, in Molise si parte dal 4 gennaio

Dal 4 gennaio in Molise ci sarà l’inizio dei saldi invernali. Un’occasione utile per acquistare capi d’abbigliamento e accessori a prezzi inferiori rispetto a quelli di listino. In tutta Italia, le singole Regioni, deputate a fissare il periodo degli sconti, hanno deciso di far partire i ribassi tra il 4 e il 5 gennaio 2020, permettendo così ai consumatori di goderne ancora per qualche giorno nel periodo festivo post-natalizio. Il termine delle svendite di fine stagione oscillerà invece tra la metà di febbraio (come nel Lazio, in Liguria e in Trentino Alto-Adige) e il 31 marzo del Friuli Venezia Giulia, dove gli appassionati di shopping potranno beneficiare dei prezzi bassi per il periodo più lungo.

Ecco il calendario completo dei saldi invernali 2020, Regione per Regione, in base alle indicazioni pubblicate sui singoli siti istituzionali. Non è escluso che le date possano subire qualche leggera variazione, tuttavia la legge non consente la vendita di merce in saldo prima della data stabilita dai Comuni e dalle Regioni in base all’art. 15 comma 3 D. Lgs Bersani n. 114/1998, la cosiddetta riforma del commercio.

IL CALENDARIO

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo 2020

Calabria: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Campania: dal 4 gennaio al 3 marzo 2020

Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2020

Lazio: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2020

Marche: dal 4 gennaio al 1 marzo 2020

Molise: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Piemonte: dal 4 gennaio al 18 febbraio 2020

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2020

Sardegna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2020

Sicilia: dal 5 gennaio 2020 e fine il 15 marzo 2020

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo 2020

Trentino Alto-Adige: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2020

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo 2020

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2020