Isernia, il Questore riceve il cittadino che ha segnalato i 3 uomini arrestati per furto a Venafro

Il 5 dicembre, personale della Squadra Volanti, della Squadra Mobile della Questura di Isernia e della Sezione Polizia Stradale hanno arrestato tre uomini in fuga dopo essersi introdotti in un appartamento di Venafro e aver più volte colpito la proprietaria che li aveva sorpresi al suo rientro.

In quel caso, prezioso era stato il contributo di un cittadino che, notati i tre individui sospetti, aveva immediatamente chiamato il 113, allertando le forze dell’ordine e consentendo alla Polizia di iniziare le ricerche a tappeto e di rintracciare e bloccare i fuggitivi, arrestati per rapina, lesioni aggravate e possesso di arnesi atti allo scasso in concorso.

Il Questore ha voluto incontrare quel solerte cittadino, ringraziandolo per la collaborazione, risultata determinante per l’immediata attivazione del dispositivo di ricerca coordinato dalla Sala Operativa della Questura e, quindi, per l’individuazione e la cattura dei responsabili.

Il territorio venafrano rientra tra i principali obiettivi dell’attività di prevenzione fortemente voluta dal Questore Pellicone che quotidianamente mette in campo numerose pattuglie che contribuiscono al dispositivo di sicurezza in atto sul territorio provinciale.