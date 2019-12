Frosolone (IS): Truffa alle assicurazioni una persona denunciata dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Frosolone (IS), nel corso dei servizi di Istituto finalizzati al contrasto dei reati ai danni delle assicurazioni, hanno denunciato alla Magistratura di Isernia un uomo di 80 anni, originario della Campania, amministratore unico di una ditta di officina meccanica, il quale, allo scopo di conseguire sgravi fiscali sui premi assicurativi, trasferiva fittiziamente la sede legale nel comune di Frosolone (IS) presso un’abitazione privata risultata disabitata dall’anno 2009, pur non avendovi mai risieduto né domiciliato, intestandosi illecitamente ben 4 veicoli tra autovetture e autocarri di diversa cilindrata. I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia, costantemente, attuano servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di società assicurative, finalizzate al buon andamento delle attività economico-finanziarie e della fede pubblica.

Isernia 18 dicembre 2019.