Taglio dei parlamentari, 64 senatori firmano per il referendum che blocca la legge: c'è anche il pentastellato Di Marzio

Nel pomeriggio sono state raggiunte le firme che bloccano il taglio dei parlamentari. Sono bastati 64 senatori. Tra cui anche il molisano Luigi Di Marzio del Movimento Cinque Stelle. Si apre quindi il caso per colui che già negli scorsi mesi aveva dimostrato di non seguire il Movimento. Si era parlato anche di un passaggio al gruppo misto o addirittura al centrodestra. Fatto sta che Di Marzio è uno dei 64 senatori che ha firmato per il referendum contro il taglio dei parlamentari. Di fatto se si votasse prima del suo svolgimento si voterebbe con la vecchia legge. A firmare anche due esponenti della Lega, entrambi ex pentastellati: Ugo Grassi e Francesco Urraro. Tra i pentastellati Giarrusso, Di Marzio e Maricotti. Ma a firmare per ottenere il referendum, che blocca l'entrata in vigore della legge, ci sono 7 eletti nel Pd, due renziani e una pletora di senatori forzisti (41) che difficilmente sarebbero rieletti con la drastica riduzione dei seggi prevista dalla normativa approvata ad ottobre.

Ecco l'elenco dei 64 inquilini di Palazzo Madama che hanno firmato per promuovere il referendum sul taglio dei parlamentari. Ci sono pure personalità del calibro di Emma Bonino e Carlo Rubbia.

Italia Viva: Garavini, Nencini

Lega: Grassi, Urraro

5Stelle: Giarrusso, Di Marzio, Maricotti

Pd: Nannicini, Verducci, Rojc, Rampi, D'Arienzo, Giacobbe, Pittella

Forza Italia: Serafini, Cangini, Dal Mas, Masini, Caliendo, Moles, Causin, Minuto, Fantetti, Pagano, Rizzotti, Binetti, Stabile, Schifani, Mallegni, Sciascia, De Siano, Carbone, Caligiuri, Cesaro, Saccone, Vitali, Lo Nardo, Messina, Craxi, Berardi, Perosino, Alderisi, Paptheu, Barboni, Fazzone, Biasotti, Aimi, Giro, Modena, Malan, Gasparri, De Poli, Pichetto, Fratin, Paroli

Misto: Martelli, De Falco, Nugnes, Fattori, Bonino, De Bonis, Buccarella, Merlo, Cario,

Rubbia (non iscritto ad alcun gruppo)