Campobasso, consegnati al Comune i due nuovi scuolabus

Due nuovi pulmini per il trasporto scolastico dei bambini delle scuole primarie e dell’infanzia di Campobasso, sono stati acquistati dall’amministrazione comunale cittadina e consegnati oggi, in piazza Vittorio Emanuele II, direttamente nelle mani del sindaco Roberto Gravina.

Si tratta di due pulmini con ognuno 40 posti (più due, per autista e accompagnatore), completi di tutti gli accessori, 3000 di cilindrata e 190 cavalli, diesel di ultima generazione.

I due mezzi sono costati al Comune di Campobasso circa 158000 euro, IVA inclusa, e sono stati forniti dalla ditta Tessitore di Vasto che a seguito del bando emanato dall’amministrazione comunale ha presentato la migliore offerta.

“Rispetto alla base d’asta indicata nel bando siamo riusciti anche a risparmiare circa 30000 euro, per cui possiamo ritenerci soddisfatti della spesa effettuata tenuto conto delle qualità dei mezzi acquistati.”, ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella.

“La necessità di ampliare il parco mezzi per i servizi comunali destinati a settori come quello del trasporto scolastico era avvertita in modo urgente e andava trovato il modo di dare una risposta il più immediata possibile a questo tipo di servizi. - ha dichiarato Gravina – In poco tempo siamo riusciti, anche e soprattutto grazie alla solerzia e all’attenzione dell’assessore al Bilancio, a procedere per l’acquisto di questi due pulmini che ci garantiranno una gestione più efficace delle situazioni inerenti il trasporto scolastico, assicurando una continuità ed evitando spese per mezzi da prendere a noleggio. Si tratta di un primo investimento al quale, gradualmente, aggiungere nei prossimi anni qualche altra acquisizione.”