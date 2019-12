Campobasso, sabato 21 la consegna delle eco borracce alla scuola di Mascione

Sabato 21 dicembre 2019, alle ore 11.00, presso la sede dell’Istituto Montini in Via Giovanniti, l’Associazione Nuova Scuola di Mascione – Gioca Impara Includi, consegnerà ai bambini delle classi elementari della Scuola di Mascione (il cui edificio è attualmente in fase di ricostruzione) le eco-borracce in alluminio.

Si tratta di una delle prime iniziative della neo costituita associazione che vanta già più di 100 iscritti. L’obiettivo è porre l’accento sulla problematica dell’uso eccessivo delle plastiche e sulla tematica del riciclo dei materiali.

“È intenzione dell’Associazione – riferisce l’attuale presidente, Salvatore Tronca - partire da temi sentiti e condivisi dai bambini quali l’ecologia ed il rispetto dell’ambiente, come è emerso anche dagli interventi delle bambine e dei bambini nel corso del Primo Consiglio Comunale dei bambini di Campobasso che si è tenuto il 17 dicembre scorso.”

Alla consegna delle eco-borracce saranno presenti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Campobasso.