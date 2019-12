Nuovo sogno Agnonese, Maurizio Cacciavillani esce definitivamente dal consiglio: al suo posto una donna, Luciana Sabelli

In una dichiarazione sui social Maurizio Cacciavillani annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale di minoranza del gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese. Cacciavillani afferma che saranno formalizzate a breve. A lui succederà una donna, avvocatessa Luciana Sabelli. Motiva le sue dimissioni per impegni lavorativi che lo obbligano a stare lontano per lunghi periodo da Agnone. Grave perdita politica per gli agnonesi. durante il suo mandato al comune di Agnone, con l'ammistrazione Carosella, Cacciavillani si è distinto per la sua correttezza, onestà e lungimiranza e creatività politica. Molte grandi opere pubbliche sono attribuibili al l'ex vice sindaco e ex assessore ai lavori pubblici, a cominciare dal nuovo polo scolastico, la raccolta differenziata, il recupero delle perdite idriche sull'acquedotto agnonese che garantirono per ben quattro anni, l'erogazione dell'acqua nelle case senza interruzioni.E' bene ricordare anche che Cacciavillani con la sua giunta fu il politico che seppe rendere la manifestazione della 'Ndocciata un vero evento internazionale ed esportabile. Ma comunque a chiusura del suo comunicato Cacciavillani scrive:"Questo non è un addio alla politica che resta pur sempre una mia grande passione".che lascia ben sperare in un suo ritorno alla politica attiva. Buon lavoro a Luciana Sabelli

Di seguito il suo comunicato:

"Carissimi,

come molti di voi sapranno, sono diversi mesi che per motivi lavorativi sono costretto a stare sempre più spesso lontano da Agnone. Questo stato di cose, purtroppo, mi impedisce di svolgere al meglio il ruolo istituzionale di consigliere comunale. Credetemi, non è semplice prendere una simile decisione, soprattutto per chi come me ha dato anima e corpo per il bene della propria comunità. Potrei, come si dice, “tirare a campare” fino alla fine della consiliatura, senza dover rinunciare ad una posizione di visibilità e a qualche gettone di presenza, ma evidentemente per far ciò dovrei andare contro i miei principi e la mia coscienza. Diversamente ho sempre basato l’agire amministrativo sulla concretezza e con una precisa visione di futuro. Questo però è stato possibile solo attraverso un grande impegno e la presenza costante sul territorio, cose che attualmente non posso più garantire. Penso ad esempio al prossimo Consiglio comunale dove si parlerà della sciagurata ipotesi di installazione di una mega centrale alimentata a biomasse sul nostro territorio, ipotesi che va respinta con tutte le forze. Purtroppo anche in questa circostanza non potrò essere presente per dare il mio apporto alla discussione. In definitiva non è questo il momento di occupare una posizione amministrativa, seppur di minoranza, senza poter dare un contributo fattivo. La stessa cosa vale per le questioni che riguardano l’ospedale. Sulla base di tali considerazioni volevo anticipare la mia volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale di Agnone che formalizzerò al più presto.

Approfitto anche per chiedere scusa a tutte le persone che mi hanno dato fiducia alle scorse elezioni con la certezza che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo.

Un pensiero va al compianto sindaco Michele Carosella che certamente avrebbe condiviso con me una così sofferta decisione presa solo ed esclusivamente nell’interesse collettivo.

Infine ringrazio gli amici del Nuovo Sogno Agnonese con cui ho condiviso gioie e dolori sempre con la stima ed il rispetto reciproco e tutti i dipendenti del comune di Agnone che mi hanno dovuto sopportare in questi anni.

Grazie a tutti.

P.S.

Questo non è un addio alla politica che resta pur sempre una mia grande passione."