Campobasso, arriva il nuovo vicario della Questura Gianpaolo Patruno

Dallo scorso 10 dicembre il Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Gianpaolo PATRUNO è il nuovo Vicario del Questore di Campobasso, dopo aver rivestito lo stesso incarico presso la Questura di Pistoia, ultima sede di servizio.

Il Dr. PATRUNO, 50 anni, di Corato (BA), in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma e del diploma di laurea specialistica in “Scienze delle pubbliche Amministrazioni” conseguita presso l’Università degli Studi di Catania. Ha conseguito quattro master post lauream nonché l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Ha intrapreso il proprio percorso professionale nella Polizia di Stato frequentando dal 1987 al 1992 il 4° corso quadriennale per Allievi Aspiranti Vice Commissari e il 79° corso per Vice Commissari. Nel 2013 ha ottenuto la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Nel corso della carriera si è distinto in numerose operazioni di Polizia Giudiziaria e nella gestione di particolari e delicate situazioni di ordine e sicurezza pubblica, ottenendo il conferimento di encomi solenni, encomi e parole di lode.

Dal novembre 1992 al dicembre 2019 ha ricoperto i seguenti incarichi:

Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Bari e Dirigente del Centro Operativo Autostradale del Compartimento Polizia Stradale “Puglia”.

Successivamente è stato trasferito presso la Questura di Bari in qualità di Dirigente della sezione “reati contro la persona” della Squadra Mobile e Dirigente ad interim della Sezione Criminalità Organizzata di Bari.

Una nuova esperienza lo ha portato a dirigere il Centro Operativo DIA di Bari, settore “Investigazioni giudiziarie”ed il Commissariato P.S. Cerignola (FG).

Dopo essere stato ammesso al XXVIII Corso Interforze presso la Scuola Interforze di Roma è stato promosso Primo Dirigente e dopo aver frequentato il XXIX corso di formazione dirigenziale è stato nominato Dirigente della Divisione Anticrimine di Benevento e Dirigente del Commissariato di P.S. di Andria (BT).

A gennaio 2018 è stato nominato Vicario del Questore di Pistoia e, dal mese corrente, Vicario del Questore di un Capoluogo di Regione quale Campobasso.