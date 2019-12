Non paga il dovuto al Movimento Cinque stelle, Di Marzio verso l' espulsione

Qualche giorno fa era finito nell' occhio del ciclone per aver firmato a favore del Referendum che blocca momentaneamente il taglio dei parlamentari.

Ora a distanza di pochi giorni il senatore Luigi Di Marzio è ancora una volta sotto accusa.

Stavolta si tratta del fatto che non restituisce regolarmente i rimborsi dovuti al Movimento, sia per il fondo a favore delle piccole imprese, sia per la Casaleggio S.r.l., che pretende dagli eletti trecento euro al mese.

Ebbene, stando a quanto riportato dai media nazionali, se i renitenti alla restituzione non salderanno gli arretrati dovuti entro il 31 dicembre, saranno espulsi.

Stando a quanto riportato dal sito dei grillini, Di Marzio non versa il dovuto al Movimento dall’ottobre del 2018. Ortis il suo collega molisano del Senato, è in regola con i versamenti, avendo saldato i conti al settembre 2019. Addirittura in anticipo il deputato Antonio Federico, che ha saldato tutto fino a novembre 2019. Se Di Marzio non verserà quanto gli chiede il Movimento sarà espulso e scatterà la procedura prevista dal contratto firmato prima della candidatura, che prevede il ricorso al tribunale civile per il pignoramento delle somme dovute.