Centrale a biogas ad Agnone: terremoto politico, si dimettono le assessore Marcovecchio e Melloni

La centrale a biogas che dovrebbe essere costruita ad Agnone provoca un terremoto politico natalizio. Le due assessore contrarie, Linda Marcovecchio e Annalisa Melloni hanno rassegnato le loro dimissioni.

Restano tuttavia consigliere comunali ma hanno detto stop alla maggioranza riconsegnando le loro deleghe. Per Marcovecchio si tratta di quelle di vicesindaca e assessora ai lavori pubblici e cultura. Per Melloni di bilancio e sport. Un duro colpo per il sindaco Marcovecchio che potrebbe far rientrare la crisi politica solo ripensando al progetto della centrale. Se le due donne non dovessero ripensarci il primo cittadino si troverebbe anche con il problema della mancanza di parità di genere in Giunta.

Cosa che gli potrebbe anche non permettere di sostituirle facilmente. Sarebbe più semplice ripensare al progetto della centrale che ormai piace solo a una parte del Comune di Agnone ma che vede allargarsi il fronte del No a vista d' occhio.