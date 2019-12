Centrale a biogas ad Agnone, il sindaco in consiglio comunale: parere negativo della soprintendenza. Se persiste progetto bloccato

Consiglio comunale infuocato sulla centrale biogas ad Agnone. La relazione del sindaco Marcovecchio potrebbe portare barlumi di speranza alla popolazione.

Ha infatti sottolineato che per la centrale a biogas è arrivato il parere negativo della soprintendenza. Ciò significa che se dovesse persistere la centrale tanto voluta dal sindaco non verrebbe realizzata. Il tutto perché insiste in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico. Significa quindi che deturperebbe la bellezza di quel posto.

Passionali anche gli altri interventi in aula a Palazzo San Francesco. Per visualizzare quello del sindaco cliccare

https://www.facebook.com/altomolise/videos/448187925864650/

Per tutti gli altri video andare sulla pagina di www.altomolise.net. Tra il pubblico è presente anche la sindaca di Belmonte Anita di Primio.

Seguono aggiornamenti