Natale meno triste per Maria 82enne, grazie al gesto di solidarietà di Luciano Canale, volontario della protezione Civile

Luciano Canale volontario dell'ANC Nucleo protezione civile di Agnone con il beneplacido del Presidente dell'Associazione, Cav Mario Petrecca, congiuntamente ai Carabinieri Comando Stazione Frosolone hanno donato alla signora Maria 82 anni, di Frosolone, beni di prima necessità e dolciumi

.Maria vive sola e in condizioni economiche precarie in una piccolissima abitazione in località Colle Carrise. Un gesto di grande solidarietà e sensibilità da parte del volontario Luciano Canale che utilizzando risorse proprie ha reso meno doloroso il Natale alla signora facendola sentire meno sola. Al volontario va un singolare ed enorme ringraziamento per la sua grande umanità e bontà.

Vi esortiamo a vedere il video allegato e a riflettere sulle immagini commoventi.

Grazie e ad majora Luciano.!