Spreco alimentare: abbandono di barattoli di salsiccia e fagiolini in zona Pisciarello

Salsiccia e fagiolini in barattoli di chiara confezione casareccia tra i rifiuti abbandonati. Doppiamente irresponsabile chi compie questi inauditi gesti. La prima responsabilità è quella di buttare e sprecare cibo, forma di non rispetto per l'ambiente e per chi muore di fame, la seconda lo smaltimento barbaro. Accade a Agnone in zona Pisciarello. Se si confezionano cibi sarebbe opportuno confezionarne la giusta quantità. Probabilmente erano avariati da una lunga giacenza. a Meno spreco di cibo sarebbe opportuno per svariate ragioni nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l’80% sarebbe ancora consumabile, in Italia i dati evidenziano sprechi alimentari per oltre 15 miliardi all'anno. Ma Agnone si dice di chi esagera che hanno gli occhi più grandi dello stomaco