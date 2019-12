Meteo Molise, previste neve a bassa quota con accumuli al suolo a partire dai 450-500 metri

Neve in Molise: Sulla nostra regione cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni sparse anche di intensità moderata specie sulle aree interne del Molise centrale e in quelle dell’alto Molise. Nevicate a partire dai 350-400 metri, con accumuli al suolo a partire dai 450-500 metri, crescenti verso nord. Sabato, specie in mattinata, possibili occasioni di bufere nel settore (A) individuato in cartina e nel settore (B) individuato in cartina. Neve con accumulo anche sul capoluogo di regione. Domenica, meglio ma con possibili residue nevicate sui settori interni.