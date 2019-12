Guasto a un macchinario, stop al servizio dialisi del Santissimo Rosario di Venafro. Calenda: «Problema da risolvere immediatamente»

Disagi per i pazienti del reparto Emodialisi del Santissimo Rosario di Venafro che da circa dieci giorni sono costretti a raggiungere l’ospedale F. Veneziale di Isernia per sottoporsi alle terapie quotidiane di cui necessitano. «Ancora una volta mi trovo a segnalare l’ennesima problematica che colpisce i dializzati di questa regione – ha spiegato in merito il consigliere regionale Filomena Calenda –. Da circa dieci giorni un guasto al generatore elettronico non permette l’utilizzo di un macchinario fondamentale per la terapia. I pazienti così, sono costretti a sottoporsi alle cure mediche presso il presidio ospedaliero pentro e, dunque, devono affrontare un trasferimento che risulta molto debilitante considerate le loro condizioni di salute». Il presidente della IV Commissione Consiliare, inoltre, ha dichiarato che i guasti ai macchinari medici sono aspetti contingenti con purtroppo si deve fare i conti ma, purtroppo, il reparto venafrano di emodialisi negli ultimi mesi ha dovuto far fronte a numerose problematiche, compresa la carenza di personale. «Questa è solo l’ultima emergenza a cui il reparto deve far fronte e non è la prima volta che i pazienti vengono dirottati su Isernia».

«Mi auguro che il disservizio si risolva al più presto – ha continuato Calenda – e con l’arrivo del nuovo anno i dializzati venafrani possano tornare a sottoporsi alle terapie presso il Santissimo Rosario. Mi aspetto un intervento immediato dell’Asrem. Il reparto di emodialisi, infatti, oltre a uno dei pochi servizi rimasti attivi presso il presidio ospedaliero di Venafro è sempre stato un punto di riferimento per i molisani affetti da patologie ematiche».

Campobasso, 27.12.2019