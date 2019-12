Toto giunta ad Agnone, si parla di due esterni: la legge obbliga a scegliere le donne

Trapelano notizie sulla formazione della futura giunta del comune di Agnone. Oggi riunione al comune ma le due, Linda Marcovecchio ex vice sindaco e Annalisa Melloni assessore al bilancio, non sono state convocate. Dalle indiscrezioni circolano dei nomi di personaggi esterni a cui assegnare le deleghe . Legittimo indicare assessori esterni, ma a questo punto sarà interessante osservare le reazioni dei consiglieri e delle consigliere esistenti all'interno dei 7. La eventuale scelta per gli assessori esterni secondo la legge dovrebbe ricadere sulle donne, perchè una quota rosa pari al 40% deve essere assegnate alle donne. Invece circolano nomi maschili, un imprenditore e un libero professionista. Sicuramente sono fantasie popolari. Se il sindaco non scegliesse donne le altre potrebbero ricorrere al Tar con una vittoria sicura, perciò si entrerebbe in una fase di ulteriore fibrillazione. Linda Marcovecchio e Annalisa Melloni derubricate a consigliere come voteranno? Strano in ogni caso il fatto che il sindaco oggi non abbia ritenuto doveroso sentirle, anche perchè le attuali consigliere hanno 30 giorni per ritirare le dimissioni il che appare improbabile dopo lo squarcio emerso all'interno della maggioranza dopo le dimissioni ma sottaciuto probabilmente da tempo. Le lotte intestine politiche di norma si protraggono da tempo