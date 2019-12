Petacciato, successo per la mattinata tra libri e animazione per bambini della Pro Loco e del Comitato articolo 21

Ieri a Petacciato un bel successo per l'iniziativa di scambio libri e animazione per bambini, organizzata dalla Pro Loco Petacciato e dal Comitato art.21.

I due gruppi, che svolgono regolarmente cittadinanza attiva, sono impegnati da sempre nella divulgazione della buona pratica del leggere. È fondamentale avvicinare i bambini alla lettura, senza demonizzare la tecnologia ma affiancandola sempre all'emozione di un buon libro. All'iniziativa ha contribuito l'associazione Karamella, che si occupa di animazione per l'infanzia e la Tribù dei Sorrisi Onlus, che da anni pratica la clownterapia negli ospedali locali. La scelta del luogo dell' evento è stata una ulteriore testimonianza di solidarietà, per i proprietari del bar L'Oasi, che qualche mese fa é stato devastato da un tragico incendio. Una mattinata che, nonostante il freddo pungente, ha rallegrato bimbi e adulti e per la quale i promotori ringraziano i concittadini per la calorosa partecipazione.