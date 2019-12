Nuova giunta Agnone: Oggi l'attesa dei nomi dei nuovi assessori che il sindaco tirerà fuori dal cilindro magico

Il sindaco di Agnone sta "lavorando" per comporre la nuova giunta, che cosa tirerà fuori dal cilindro magico,probabilmente lo vedremo tra poche ore. Le voci si rincorrono e il toto assessori è partito da giorni. L'ex vicesindaco Linda Marcovecchio e l'ex assessore al bilancio Annalisa Melloni, sembrerebbero non intenzionate a rientrare nel rimpasto, del resto solo cosi godrebbero di credibilità politica.Il nome della consigliera Gigliozzi sembra tra i più gettonati, perchè donna in primis e la giunta deve rispettare le quote rosa e il nome del consigliere Amicone, e se cosi fosse non verrebbe rispettato il 40% per le donne.. Quali gli assessorati che andrebbero alle new entry? Non trapelano voci in proposito. In ogni caso una bella patata bollente per Marcovecchio che La Marcovecchio e la Melloni gli hanno servito su un piatto d'argento e che dovrà dimostrare di saper sbucciare, pena le dimissioni.

Nel frattempo le minoranze capeggiate da Saia e Scarano, con l'appoggio del consigliere M5S GRECO, hanno organizzato una conferenza stampa per il giorno 31 dicembre presso il circolo del Partito Democratico Libero serafini in relazione "ai fatti" emersi nell'ultimo consiglio comunale