Campobasso, la consigliera Elena Porchetti presenta il bilancio di previsione

La consigliera Elena Porchetti, presidente della Commissione Bilancio, ha presentato in aula il lavoro svolto dalla Commissione da lei presieduta per giungere alla presentazione del bilancio di previsione 2020/2022 discusso quest’oggi in Consiglio Comunale.

“Il bilancio del Comune e il Dup, sono documenti fondamentali che definiscono le modalità d’azione di una amministrazione e dai quali si possono desumere le entrate e le destinazioni, nonché gli impegni di spesa che l’ente intenderà porre in essere; - ha premesso Porchetti - i bilanci dei Comuni, come ben sappiamo, sono interessati da un progressivo taglio dei trasferimenti e ciò porta ad una susseguente razionalizzazione che non deve però vedere ridursi l’erogazione dei servizi primari alla cittadinanza. L’impegno di questa amministrazione è stato quello di voler portare per la discussione e la votazione il bilancio preventivo in Consiglio Comunale entro la fine di quest’anno, proprio perché questo ci permetterà di poter usufruire di premialità che altrimenti sarebbero andate perdute, 320.000 €, in un periodo nel quale la scarsità delle risorse è imperante nella determinazione delle casse comunali. Questa scelta è un atto dovuto e responsabile che permetterà di intraprendere tempestivamente le azioni necessarie ad avviare il piano assunzionale per far fronte ad i tanti pensionamenti avvenuti nel corso di questo anno e previsti per il prossimo.”

La scarsità delle risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti, dagli accantonamenti prudenziali ad i vari fondi previsti dalle normative in materia di bilancio e dalla riduzione di parte delle entrate, dovranno essere compensati da un’ulteriore sforzo teso a rendere maggiormente efficienti ed efficaci l’erogazione dei servizi e le attività a loro connesse, ma anche ad una particolare attenzione alla lotta all’evasione e al reperimento di fondi e finanziamenti sempre più determinanti per la realizzazione di un piano di indirizzo teso a far risalire Campobasso nelle classifiche di vivibilità rilanciandola e rendendola attrattiva per contrastare lo spopolamento che purtroppo da troppi anni la interessa.

“Punti di sicura attenzione e novità che ci poniamo come amministrazione comunale – ha dichiarato la presidente Porchetti - saranno la realizzazione del Piano di protezione civile e il piano antenne per il miglioramento dell’impatto dell’elettrosmog sui cittadini, senza tralasciare altri punti già ampiamente dibattuti come quello della sicurezza delle scuole, del rilancio delle periferie e del centro storico.”

La consigliera Porchetti ha poi voluto ringraziare tutta la struttura, dirigenti e funzionari, che con un approccio sinergico e collaborativo ha reso possibile la presentazione di questo bilancio di previsione 2020/2022, un obiettivo che l’Amministrazione si era prefissa e che con l’impegno condiviso di tutti, in commissione e in aula consiliare, è giunto oggi in aula dopo soli 6 mesi di governo della città.