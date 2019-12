Biomasse, diretta da Altomolise.net della conferenza stampa delle minoranze e M5S, 31 Dicembre 10.30

Conferenza stampa 31 dicembre ore 10,30 I gruppi politici “Nuovo Sogno Agnonese”, “Agnone Identità e Futuro” e “Movimento Cinquestelle”, anche in considerazione delle numerose richieste dei cittadini Agnonesi e degli ultimi sviluppi politici che hanno coinvolto l’attuale amministrazione, martedì 31 dicembre, ore 10:30, organizzano una conferenza stampa presso il “Circolo PD Libero Serafini”, in via Matteotti, per informare e valutare quanto emerso nel Consiglio Comunale del 23 dicembre 2019 (in cui si è trattato anche l’argomento afferente la realizzazione di una centrale a biomasse nel territorio di Agnone). La conferenza sarà aperta anche alla libera partecipazione dei cittadini.

Il Capogruppo di “Nuovo Sogno Agnonese” Daniele Saia

Il Capogruppo di “Agnone Identità e Futuro” Vincenzo Scarano

Il Capogruppo di “Movimento cinquestelle” Andrea Greco

I nostri lettori potranno seguire la conferenza stampa in diretta sulla pagina FB altomolise.net