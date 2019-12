Agnone nuova giunta, fumata nera ma in pole position Amicarelli come vice sindaco

Oggi si attendevano degli sviluppi rispetto alla composizione della nuova giunta comunale dopo l'azzeramento delle deleghe dovuta alle dimissioni dell'ex vice sindaco Linda Marcovecchio e l'ex assessore al bilancio Annalisa Melloni. Ma voci di corridoio informano che la discussione per tentare una nuova composizione prosegue e danno in pole position l'ex assessore alla sanità Amicarelli per ricoprire la carica di vice sindaco, La consigliera Gigliozzi si da per certa nella nuova giunta anche se non è del tutto chiara la deleda e i dubbi persistono su Amicone che dovrebbe sicuramente entrare in giunta se non fosse per l'obbligo nelle giunte comunali del rispetto del 40% da riservare alle quote rosa.

La matassa è ingarbugliata, anche perchè l'ex vice sindaca ricopriva vari assessorati e numerose altre deleghe e lo stesso vale per la Melloni il cui ruolo non era legato solo all'assessorato al bilancio. Ma i tempi stringono, domani ultimo giorno utile del 2019 per approvare delibere, proroghe, atti che vanno necessariamente approvati dalla giunta entro l'anno in corso, Domani probabilmente ci sarà la fumata bianca, anche perchè la notte porta consiglio